В Италии произошло извержение вулкана Стромболи (видео)
Столб пепла поднялся на высоту до 2 км.
В среду, 28 августа, в Италии произошло извержение вулкана Стромболи.
В Индонезии опубликовали предупреждение о полетах из-за извержения вулкана Керинчи
От страха испуганные гости одноименного острова к северу от Сицилии спрятались в одной из старинных церквей, передает Euronews.
Столб пепла поднялся на высоту до 2 км. Ученые зарегистрировали и "взрыв высокой интенсивности" и небольшие подземные толчки. Об активности вулкана они предупреждали с 3 июля, когда произошло последнее извержение. Тогда погиб один экскурсовод.
28 августа в результате извержения на склонах вулкана возникли пожары.
Вблизи Сицилии активизировался вулкан Стромболи
Напомним, на индонезийском островом Суматра началось извержение вулкана Синабунг. Столб дыма и пепла поднялся на высоту 7 километров.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+29°... +15°
- Днепр+29°... +15°
- Донецк+29°... +13°
- Житомир+29°... +14°
- Запорожье+29°... +15°
- Ивано-Франковск+30°... +13°
- Киев+30°... +15°
- Кировоград+29°... +15°
- Луганск+28°... +12°
- Луцк+29°... +16°
- Львов+28°... +15°
- Николаев+30°... +15°
- Одесса+30°... +15°
- Полтава+28°... +15°
- Ровно+28°... +15°
- Симферополь+29°... +14°
- Сумы+27°... +14°
- Тернополь+30°... +14°
- Харьков+25°... +14°
- Херсон+31°... +14°
- Хмельницкий+28°... +15°
- Черкассы+28°... +13°
- Чернигов+28°... +12°
- Черновцы+30°... +16°
Виргиния, США
+ 21 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+21 °
Влажность:69 %
Давление:756 мм
Ветер: 3.9 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:37
Закат19:42
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей