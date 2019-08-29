В Италии произошло извержение вулкана Стромболи (видео)

Столб пепла поднялся на высоту до 2 км.

Вулкан Стромболи / REUTERS

В среду, 28 августа, в Италии произошло извержение вулкана Стромболи.

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От страха испуганные гости одноименного острова к северу от Сицилии спрятались в одной из старинных церквей, передает Euronews.

Столб пепла поднялся на высоту до 2 км. Ученые зарегистрировали и "взрыв высокой интенсивности" и небольшие подземные толчки. Об активности вулкана они предупреждали с 3 июля, когда произошло последнее извержение. Тогда погиб один экскурсовод.

28 августа в результате извержения на склонах вулкана возникли пожары.

Напомним, на индонезийском островом Суматра началось извержение вулкана Синабунг. Столб дыма и пепла поднялся на высоту 7 километров.