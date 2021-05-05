Сказочное цветение охватило весь ботанический сад.

В Одесском ботсаду продолжается активное цветение растений.

Соответствующие фотографии растений выложили сотрудники Одесского ботанического сада ОНУ им.И. Мечникова на странице в Facebook.

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На фотографиях видно, что в ботсаду уже повсюду зеленая трава, распускаются листья на деревьях, цветут тюльпаны, айва, барбарис, ирисы, керия японская, вейгела, магнолия, один из видов калины и множество других ярких цветов.

Лютиковые поля в Калифорнии

7 апреля рядом с городом Карлсбад, Калифорния, расцвели лютики. Знаменитые цветочные поля ежегодно привлекают любителей природы.

Жители Калифорнии рады ослаблению карантинных ограничений и тому, что в жизнь возвращаются развлечения.

Цветочные поля будут открыты для гостей до 9 мая. Здесь растут 70000000 лютиков. Владельцы фермы разводят собственные сорта, добиваясь, чтобы цветы стали ярче и крупнее.

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Автор: Елена Пилипчак