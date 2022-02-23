Прогноз погоды в киеве на 24 февраля.

В четверг, 24 февраля, Киевлян ждет пасмурная погода. Небо практически весь день будет затянуто облаками, однако вечером ожидаются прояснения.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью в столице ожидается до +2°, а днем столбики термометров максимально поднимутся до +4°. Ночью и в первой половине дня возможен небольшой дождь.

Ветер в Киеве 24 февраля будет нестабильным и несколько раз за день сменит свое направление. Скорость ветра ожидается в пределах 1,3 - 1,9 м/с.

Атмосферное давление в четверг будет на уровне 751-753 миллиметра ртутного столба. Восход в 06:53, закат в 17:30.

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью 0°, днем +6°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +1°, днем +4°.

В Ривне в четверг ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью +1°, днем +4°.

В Тернополе 24 февраля ночью будет 0°, днем +4°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +4°.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +6°, дождь с мокрым снегом.

В Ужгороде столбики термометров покажут -1°...+8°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью 0°, днем +6°, легкий дождь.

В Виннице завтра будет +1°...+4°, облачно с прояснениями.

В Житомире в четверг будет ночью +2°, днем +5°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +7°.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +7°, небольшая облачность.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха -1°...+5°.

В Одессе 24 февраля - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +9°.

В Херсоне в четверг ночью +2°, днем +10°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +8°.

В Запорожье температура ночью +1°, днем +9°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха составит -2°...+4°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +4°.

В Днепре температура ночью будет 0°, днем +7°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет пасмурно, сплошная облачность, +3°...+6°, небольшой дождь.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +5°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +5°.

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