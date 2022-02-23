Небольшие дожди, местами - с мокрым снегом, ожидаются в отдельных областях.

В четверг, 24 февраля, температура по всей Украине немного снизится. В большинстве областей будет от +3° до +6°, в центре +4°...+8°, а на юге кое-где воздух прогреется до +10°.

Небольшие дожди могут покапать в Киеве, Черновцах, в Крыму и Донецкой области, а в Луганской и Ивано-Франковской областях возможен мокрый снег.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +2°, днем +5°, небольшой дождь.

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью 0°, днем +6°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +1°, днем +4°.

В Ривне в четверг ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью +1°, днем +4°.

В Тернополе 24 февраля ночью будет 0°, днем +4°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +4°.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +6°, дождь с мокрым снегом.

В Ужгороде столбики термометров покажут -1°...+8°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью 0°, днем +6°, легкий дождь.

В Виннице завтра будет +1°...+4°, облачно с прояснениями.

В Житомире в четверг будет ночью +2°, днем +5°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +7°.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +7°, небольшая облачность.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха -1°...+5°.

В Одессе 24 февраля - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +9°.

В Херсоне в четверг ночью +2°, днем +10°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +8°.

В Запорожье температура ночью +1°, днем +9°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха составит -2°...+4°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +4°.

В Днепре температура ночью будет 0°, днем +7°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет пасмурно, сплошная облачность, +3°...+6°, небольшой дождь.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +5°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +5°.

Народные приметы на 24 февраля

24 февраля - день Власия. Предки считали этот день переломом зимы. Власьевские морозы последние, завершающие для зимы. Власий сшибает рог с зимы.

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