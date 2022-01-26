При повышении температура снег в столице будет идти мокрый.

В четверг, 27 января, в Киеве в течение дня ожидается сильный снегопад. При повышении температуры снег будет идти мокрый.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью в столице будет до -7°, а днем столбики термометров поднимутся до -4°...0°. При этом весь день в Киеве будет пасмурно, а небо затянуто облаками.

Ветер ожидается южный с переходом в юго-западный. Его скорость составит 2,2 - 2,7 м/с. К вечеру скорость ветра будет усиливаться.

Атмосферное давление пониженное и продолжит понижаться. Утром ожидается 747 миллиметров ртутного столба, а вечером - 743.

Во Львове в четверг будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью 0°, днем +1°, снег.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +1°, мокрый снег.

В Ривне в четверг ожидается сплошная облачность, ночью -1°, днем +1°, мокрый снег.

В Тернополе 27 января ночью будет 0°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем 0°, снег.

В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +3°, снег с дождем.

В Ужгороде столбики термометров покажут -4°...0°, пасмурно, сплошная облачность, снег с дождем.

В Черновцах в четверг - пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +2°.

В Виннице завтра будет -7°...0°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Житомире в четверг будет ночью -4°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -6°, днем 0°, снег.

В Кропивницком температура ночью будет -7°, днем -1°, небольшая облачность, снег.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -9°...-4°.

В Одессе 27 января - облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем +1°.

В Херсоне в четверг ночью -5°, днем 0°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -9°, днем -1°, снег.

В Запорожье температура ночью -11°, днем -5°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит -11°...-5°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -12°, днем -7°.

В Днепре температура ночью будет -10°, днем -5°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, -7°...-3°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -9°, днем -6°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -7°, днем -5°.

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