В западных, северных и некоторых центральных областях завтра ожидается снег или снег с дождем.

В четверг, 27 января, во многих областях Украины на Левобережье все еще будут сильные морозы, особенно ночью. Местами там подморозит до -10°...-12°. Днем также в большинстве центральных, восточных и южных областей будет небольшой "минус", а вот на севере и западе Украины температура будет около нуля.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -7°, днем +1°, снег с дождем.

Во Львове в четверг будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью 0°, днем +1°, снег.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +1°, мокрый снег.

В Ривне в четверг ожидается сплошная облачность, ночью -1°, днем +1°, мокрый снег.

В Тернополе 27 января ночью будет 0°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем 0°, снег.

В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +3°, снег с дождем.

В Ужгороде столбики термометров покажут -4°...0°, пасмурно, сплошная облачность, снег с дождем.

В Черновцах в четверг - пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +2°.

В Виннице завтра будет -7°...0°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Житомире в четверг будет ночью -4°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -6°, днем 0°, снег.

В Кропивницком температура ночью будет -7°, днем -1°, небольшая облачность, снег.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -9°...-4°.

В Одессе 27 января - облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем +1°.

В Херсоне в четверг ночью -5°, днем 0°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -9°, днем -1°, снег.

В Запорожье температура ночью -11°, днем -5°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит -11°...-5°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -12°, днем -7°.

В Днепре температура ночью будет -10°, днем -5°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, -7°...-3°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -9°, днем -6°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -7°, днем -5°.

Народные приметы на 27 января

27 января - день святой равноапостольной Нины. В этот день наши предки обращали внимание на такие народные приметы: много звезд в день святой Нины на небе - жди снега в теплый день, мало звезд - будет вьюга. Если на Нину пойдет снег, то быть обильному урожаю.

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