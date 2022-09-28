В течение дня в столице будет небольшая облачность.

В четверг, 29 сентября, в Киеве ожидается по-осеннему теплая погода.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью температура будет на уровне +8°, а днем столбики термометров поднимутся до +17 градусов. В течение дня ожидается небольшая облачность, без осадков.

Видео дня

Ветер будет преимущественно юго-восточный, его скорость составит 0,8 - 2,2 м/с. Атмосферное давление пониженное, 741-742 миллиметра ртутного столба.

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +9°, днем +14°, сильный дождь.

В Луцке - сплошная облачность, ночью +8°, днем +15°, небольшой дождь.

В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +8°, днем +16°, легкий дождь.

В Тернополе 29 сентября ночью будет +9°, днем +17°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +18°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +21°, сильный дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +12°...+17°, пасмурно, дождь.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +11°, днем +22°, сильный дождь.

В Виннице завтра будет +8°...+20°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг будет ночью +8°, днем +19°, практически безоблачно.

В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +17°.

В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +20°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +11°...+19°.

В Одессе 29 сентября - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +22°.

В Херсоне в четверг ночью +12°, днем +25°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +23°.

В Запорожье температура ночью +14°, днем +21°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит +10°...+17°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +10°, днем +18°.

В Днепре температура ночью будет +14°, днем +21°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет ясно и безоблачно, +14°...+24°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +12°, днем +21°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +21°.

Вас также могут заинтересовать новости: