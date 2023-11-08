В четверг, 9 ноября, киевлян ждет сухой, но пасмурный и довольно прохладный день. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью температура в столице снизится до +6°, а днем воздух максимально прогреется лишь до +10°. В течение дня ожидается пасмурная погода со сплошной облачностью, но без осадков.
Ветер будет преимущественно северо-западный, а его скорость составит 2,3 - 3 м/с. Атмосферное давление пониженное, но будет расти, 745-750 миллиметров ртутного столба.
Погода 9 ноября - прогноз по Украине
Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +3°, днем +10°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +10°.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +4°, днем +9°.
В Тернополе 9 ноября ночью будет +4°, днем +10°, небольшая облачность.
В Хмельницком завтра в течение дня будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +10°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +12°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +6°, днем +11°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +4°, днем +11°.
В Виннице завтра будет +4°...+10°, небольшая облачность.
В Житомире в четверг будет ночью +5° днем +9°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут +3°...+9°, пасмурно, сплошная облачность.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +10°.
В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +10°, небольшая облачность.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +6°...+9°.
В Одессе 9 ноября - практически безоблачно, температура ночью +9°, днем +13°.
В Херсоне в четверг ночью будет +6°, днем +13°, практически безоблачно.
В Николаеве завтра будетнебольшая облачность, ночью +4°, днем +13°.
В Запорожье температура ночью +5°, днем +12°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха составит +5°...+8°, небольшая облачность.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +10°.
В Днепре температура ночью будет +7°, днем +10°, небольшая облачность.
В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +6°...+13°, сильный дождь.
В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +11°.
В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +11°, днем +9°.