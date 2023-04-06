Сегодня для тех детей, которые уже успели дойти до школы, несмотря на снегопад, будет организован учебный процесс.

В Черновцах из-за сильного снега большинство школ на два дня переходят на дистанционную и смешанную формы обучения. Напомним, что синоптики обещали пасмурную неделю для украинцев - с дождем и ливнями.

Об этом сообщает в Facebook Управление образования Черновицкого городского совета. Речь идет о 6 и 7 апреля.

"В связи с ухудшением погодных условий, педагогические советы большинства школ, гимназий и лицеев приняли решение на два дня - 6 и 7 апреля, перейти на дистанционную и смешанную формы обучения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что 18 учреждений общего среднего образования будут учиться дистанционно, 3 - очно, остальные 24 - смешано.

В управлении образования подчеркивают, что сегодня для той части школьников, которые успели добраться в школу, организуют уроки. Остальные будут учиться дистанционно.

По Черновцам ударили снег и морозы

Как сообщают синоптики, сегодня, 6 апреля, в Черновцах с самого утра падает сильный снег. По прогнозам, снегопад будет идти целый день.

Черновицкий городской совет сообщил, что для расчистки дорог уже привлекли 12 единиц спецтехники: "Всего уже осуществили 41 выезд. Не останавливаемся!"- сказано в сообщении.

Напомним, что сегодня по всем регионам Украины наблюдается ухудшение погодных условий: температура воздуха снизилась на несколько градусов, в некоторых регионах синоптики прогнозировали нулевую температуру. Также 6 апреля украинцам прогнозировали обильные дожди с ливнями.

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