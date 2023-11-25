В ближайшие дни в Киеве будут чередоваться сухие дни и дни с осадками, а с началом декабря придут морозы.

До конца месяца осталось меньше недели, однако за эти дни в Киеве будет несколько циклонов с осадками, периоды улучшения погоды и морозы. Об этом рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

Сегодня, по ее данным, в столице будет без осадков, а температура днем будет держаться в пределах 0...+2.

"Анонсированное осложнение погоды ожидается в Киеве вечером 26-го ноября и 27-го ноября - сильные снегопады, метели, штормовой ветер!"- предупредила она.

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28-го ноября, по ее словам, ожидается "восстановление синоптического покоя", но уже на следующий день в Киев придет очередной циклон с осадками и ветром.

30-го ноября синоптик прогнозирует прекращение активности циклона, а с 1-го декабря - похолодание до морозов.

На Киев надвигаются два циклона: что будет с погодой

По данным Украинского гидрометцентра, первый циклон ударит по столице уже в воскресенье, 26 ноября. Он вызовет сильный снегопад, гололед, метели, снежные заносы и сильный ветер.

Приход следующего циклона ожидается в среду, 29 ноября.

"Учитывая сложные погодные условия на выходных, заранее планируйте свой маршрут и позаботьтесь о своей безопасности", - советуют синоптики.

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