Первый циклон ударит по столице уже в воскресенье, 26 ноября, а следующий - 29 ноября.

На Киевщине сегодня, 25 ноября, будет без осадков, но начиная с воскресенья на область будет влиять активный циклон, который обусловит сложные погодные условия II уровня опасности. Со временем погода ненадолго стабилизируется, но в среду придет еще один циклон. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

В частности, по данным синоптиков, днем 26 ноября и ночью 27 ноября ожидаются сильные снегопады, прирост снежного покрова 20-30 см, а в южных и восточных районах области - до 50 см. Также прогнозируется усиление ветра до 17-22 м/с, местами по области 25 м/с, метели, снежные заносы, на дорогах гололедица

"Днем 27 ноября циклон уже будет покидать территорию Украины и днем 28 ноября временно будет преобладать спокойная погода, однако в среду ожидаем новый циклон с юга", - прогнозируют синоптики.

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Температурные показатели постепенно снизятся. Если сегодня в Киеве еще будет +1°, то в последующие дни температура будет колебаться в пределах -3°...-2° в светлое время суток и -6°...-2° - в темное.

"Учитывая сложные погодные условия на выходных, заранее планируйте свой маршрут и позаботьтесь о своей безопасности", - советуют синоптики.

Погода в Киеве и области сегодня - прогноз на 25 ноября

По данным синоптиков, сегодня на Киевщине будет облачно с прояснениями, без осадков ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура в течение суток по области от 3° мороза до 2° тепла, а в Киеве столбики термометров покажут днем 0-2° тепла.

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