Жертвами мощного урагана "Лора" в США стали шесть человек (фото, видео)
Сейчас ураган ослабел до тропической депрессии.
Жертвами урагана "Лора", который уже ослабел до тропической депрессии, в США стали минимум шесть человек.
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Четыре смертельных случая связаны с падением деревьев, пятый - с отравлением угарным газом в доме, еще один погибший находился на затонувшем судне, передает Stormnews со ссылкой на телеканал KPRC 2 Houston.
В штате Луизиана "Лора" оставила на побережье затопленные населенные пункты и разрушенные дома.
Кроме того, возникли серьезные проблемы возникли с электроснабжением. Максимально без света в четырех южных штатах оставались 875 тысяч домов, сейчас их число снизилось до 789 тысяч.
В тоже время в штатах Арканзас, Луизиана, Миссисипи, Теннесси, Миссури действует предупреждение о сильных дождях, в некоторых районах возможны торнадо.
Ураган "Лора" в США
26 августа тропический шторм "Лора" в Мексиканском заливе усилился до урагана и начал приближаться к американскому штату Техас.
27 августа ураган "Лора" вышел на сушу в районе города Камерон в американском штате Луизиана. В городе Лейк-Чарльз штата Луизиана зафиксирована скорость ветра 137 км/ч, порывы достигают 206 км/ч, на границе Техаса и Луизианы - скорость ветра 138 км/ч, порывы 180 км/ч.
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