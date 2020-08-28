Жертвами мощного урагана "Лора" в США стали шесть человек (фото, видео)

Сейчас ураган ослабел до тропической депрессии.

США накрыл ураган "Лора" / фото REUTERS

Жертвами урагана "Лора", который уже ослабел до тропической депрессии, в США стали минимум шесть человек.

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Четыре смертельных случая связаны с падением деревьев, пятый - с отравлением угарным газом в доме, еще один погибший находился на затонувшем судне, передает Stormnews со ссылкой на телеканал KPRC 2 Houston.

В штате Луизиана "Лора" оставила на побережье затопленные населенные пункты и разрушенные дома.

Кроме того, возникли серьезные проблемы возникли с электроснабжением. Максимально без света в четырех южных штатах оставались 875 тысяч домов, сейчас их число снизилось до 789 тысяч.

В тоже время в штатах Арканзас, Луизиана, Миссисипи, Теннесси, Миссури действует предупреждение о сильных дождях, в некоторых районах возможны торнадо.

Ураган "Лора" в США

26 августа тропический шторм "Лора" в Мексиканском заливе усилился до урагана и начал приближаться к американскому штату Техас.

27 августа ураган "Лора" вышел на сушу в районе города Камерон в американском штате Луизиана. В городе Лейк-Чарльз штата Луизиана зафиксирована скорость ветра 137 км/ч, порывы достигают 206 км/ч, на границе Техаса и Луизианы - скорость ветра 138 км/ч, порывы 180 км/ч.