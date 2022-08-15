В ближайшую неделю практически по всей стране ожидаются дожди, ливни и грозы, которые будут сопровождаться колебаниями температур.

В ближайшую неделю украинцев ждет нестабильная погода. Практически повсеместно ожидаются дожди, местами - сильные и в сопровождении гроз. Также ожидаются колебания температур, однако в среднем на западе и севере страны ожидается самая прохладная погода, а на востоке будет жарче всего.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, неделя в Украине начнется с пасмурной погоды. Практически по всей стране небо будет затянуто облаками. Местами в Тернопольской, Черновицкой, Черкасской и Днепропетровской областях пройдут дожди. На западе и севере Украины ожидается теплая погода, +25°...+29°, в центре и на юге будет жара до +32°, а на востоке раскалит до +34°...+37°.

Во вторник, 16 августа, практически по всей стране ожидаются дожди и грозы. Сухая погода сохранится лишь на крайнем востоке и в Крыму. Из-за осадков температура снизится по всей стране. Так, на востоке жара ослабнет до +30°...+34°, на юге будет +26°...+29°, на остальной территории температура снизится до комфортных показателей +23°...+26°.

В среду, 17 августа, дожди с грозами снова ожидаются практически по всей стране, лишь в Луганской области вероятность осадков будет меньше. Температура еще немного снизится. На западе, севере и местами в центральных областях будет +22°...+26°, на юге и в большинстве центральных областей будет чуть теплее, +26°...+28°, а на востоке по-прежнему ожидается жара до +31°...+33°.

В четверг, 18 августа, на западе и севере Украины столбики термометров поползут вверх до +24°...+28°. На юге Украины температура поднимется до +27°...+30°, на востоке ожидается +29°...+33°. Самая прохладная погода в этот день ожидается в центральных областях, +24°...+26°. Дожди с грозами продолжатся, однако осадки ослабнут.

Перед выходными температура в Украине продолжит повышаться. В большинстве областей столбики термометров покажут +29°...+31°, лишь в некоторых центральных областях будет +25°...+26°, а на севере - до +28°. Осадки полностью покинут западные области и сместятся на Левобережье.

На выходных в Украину вновь вернутся дожди, однако небольшие. Осадки принесут с собой и похолодание. К концу недели в западных областях температура опустится до +19°...+24°. Теплее всего по-прежнему будет на востоке, +29°...+31°.

Народный прогноз на неделю

15 августа - Стефанов день. Если в Стефанов день дождь - будет мало пожаров, а картошка хорошо уродится.

16 августа - Исааков день. Если ветер с вихрями - ожидай снежную зиму.

17 августа - Авдотьин день. Считалось, что с Авдотьи начинают идти дожди, вредные для сена, поэтому его надо как можно быстрее убрать с лугов.

18 августа - Евстигней житник. Каков Евстигней, таков и декабрь будет.

19 августа - Яблочный Спас. Преображение Господне. Каков второй Спас, таков январь. Каков день на второго Спаса - таков и Покров (14 октября).

20 августа - день Марины. Считалось, что если в этот день аисты готовятся к отлету, осень будет холодной. Если вода в реке пенится - будет дождь.

21 августа - Миронов день. Считалось, что в этот день дуют сильные ветры. На Мирона буря - к ненастному сентябрю.

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