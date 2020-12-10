Гололед, порывы ветра и снег с дождем: спасатели предупреждают об ухудшении погоды

09:17, 10 декабря 2020
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Таким погодным условиям предоставлен I уровень опасности, желтый.

Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий / Фото ua.depositphotos.com
Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий / Фото ua.depositphotos.com

Сегодня, 10 декабря, ночью на западе и юге страны, днем в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

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Ночью в западных и Одесской областях гололед, на дорогах - гололедица. По Киеву и Киевской области 10 декабря гололед, на дорогах гололедица, порывы ветра 15-18 м/с. Таким погодным условиям предоставлен I уровень опасности, желтый.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - говорится в сообщении.

10-11 декабря на Правобережье мокрый снег и дождь, местами гололед, на остальной территории - без осадков. В северо-восточной части, северных и центральных областях местами гололедица.

Прогноз погоды в Украине на 10 декабря: данные погоды УНИАН

В четверг, 10 декабря, практически всю Украину, кроме восточного региона, накроют дожди и мокрый снег. При этом потеплеет: средняя температура по стране составит +2°. Там, где осадков не предвидится, ожидается облачная погода с прояснениями. Также, В ГСЧС отмечают, что в большинстве областей ожидается сильный ветер.

В Киеве сегодня выпадет снег, температура воздуха ночью -3°, днем -2°.

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Автор: Елена Пилипчак

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