Гололед, порывы ветра и снег с дождем: спасатели предупреждают об ухудшении погоды
Таким погодным условиям предоставлен I уровень опасности, желтый.
Сегодня, 10 декабря, ночью на западе и юге страны, днем в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с.
Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
"Зима не будет такой, как предыдущая": синоптик рассказал, стоит ли украинцам ждать снег
Ночью в западных и Одесской областях гололед, на дорогах - гололедица. По Киеву и Киевской области 10 декабря гололед, на дорогах гололедица, порывы ветра 15-18 м/с. Таким погодным условиям предоставлен I уровень опасности, желтый.
"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - говорится в сообщении.
10-11 декабря на Правобережье мокрый снег и дождь, местами гололед, на остальной территории - без осадков. В северо-восточной части, северных и центральных областях местами гололедица.
Прогноз погоды в Украине на 10 декабря: данные погоды УНИАН
В четверг, 10 декабря, практически всю Украину, кроме восточного региона, накроют дожди и мокрый снег. При этом потеплеет: средняя температура по стране составит +2°. Там, где осадков не предвидится, ожидается облачная погода с прояснениями. Также, В ГСЧС отмечают, что в большинстве областей ожидается сильный ветер.
В Киеве сегодня выпадет снег, температура воздуха ночью -3°, днем -2°.
- Винница+1°... 0°
- Днепр+2°... -5°
- Донецк+1°... -6°
- Житомир0°... -1°
- Запорожье+3°... -4°
- Ивано-Франковск+1°... -1°
- Киев0°... -1°
- Кропивницкий+2°... -2°
- Луганск-1°... -10°
- Луцк+2°... +1°
- Львов+2°... 0°
- Николаев+4°... -1°
- Одесса+7°... +3°
- Полтава0°... -7°
- Ровно+1°... 0°
- Симферополь+12°... +6°
- Сумы-2°... -7°
- Тернополь+1°... 0°
- Харьков-2°... -7°
- Херсон+5°... -1°
- Хмельницкий0°... -1°
- Черкассы+1°... -3°
- Чернигов-1°... -2°
- Черновцы+1°... 0°