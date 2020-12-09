Сильный ветер и снег с дождем: завтра на Украину налетит шторм (карта)

Большинство областей накроют осадки.

Завтра Украину засыпет снегом / Фото ua.depositphotos.com

В четверг, 10 декабря, практически всю Украину, кроме восточного региона, накроют дожди и мокрый снег. При этом потеплеет: средняя температура по стране составит +2°. Там, где осадков не предвидится, ожидается облачная погода с прояснениями. Также, в ГСЧС отмечают, что в большинстве областей ожидается сильный ветер.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

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В Киеве завтра выпадет снег, температура воздуха ночью -3°, днем -2°.

В Чернигове - облачно, температура воздуха ночью -2°, днем -1°. Во Львове в четверг облачно с прояснениями, возможен мокрый снег, ночью 0°, днем +2°.

В Луцке ожидается снег, ночью +1°, днем +2°.

В Ривне в четверг мокрый снег, ночью 0°, днем +1°.

В Тернополе температура воздуха ночью +1°, днем +2°, снег.

В Хмельницком завтра ночью -1°, днем 0°, мокрый снег.

В Ивано-Франковске завтра ночью -1°, днем +1°, облачно с прояснениями, возможен снег.

В Черновцах в четверг - снег, ночью 0°, днем +1°.

В Виннице завтра мокрый снег, -1°...0°.

В Житомире в четверг будет снежно, температура ночью -2°, днем -1°.

В Черкассах ночью -3°, днем 0°, мокрый снег.

В Кропивницком пасмурно, температура ночью -3°, днем +1°.

В Полтаве завтра облачно, температура воздуха -6°...0°.

В Одессе 10 декабря - дожди, температура ночью +3°, днем +6°.

В Херсоне в четверг ночью -1°, днем +5°, облачно.

В Николаеве завтра ливень, ночью -1°, днем +4°.

В Запорожье - переменная облачность, возможен дождь, температура ночью -4°, днем +2°.

В Сумах завтра переменная облачность, температура воздуха -6°...-1°.

В Харькове - облачно, температура ночью -7°, днем -2°.

В Днепре облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем +1°.

В Симферополе в четверг будет переменная облачность, +7°...+12°.

В Краматорске практически безоблачно, температура ночью -7°, днем +2°.

В Северодонецке завтра практически безоблачно, температура ночью -9°, днем -1°.

Прогноз погоды в Украине на 10 декабря / фото УНИАН

10 декабря — день Преподобного Романа. С этого дня на нерест шли налим, сиг и ряпушка. Охотники же говорят, что до 10-го декабря лоси сбрасывают старые рога.

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