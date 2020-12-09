Сильный ветер и снег с дождем: завтра на Украину налетит шторм (карта)
Большинство областей накроют осадки.
В четверг, 10 декабря, практически всю Украину, кроме восточного региона, накроют дожди и мокрый снег. При этом потеплеет: средняя температура по стране составит +2°. Там, где осадков не предвидится, ожидается облачная погода с прояснениями. Также, в ГСЧС отмечают, что в большинстве областей ожидается сильный ветер.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
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- В Киеве завтра выпадет снег, температура воздуха ночью -3°, днем -2°.
- В Чернигове - облачно, температура воздуха ночью -2°, днем -1°.
- Во Львове в четверг облачно с прояснениями, возможен мокрый снег, ночью 0°, днем +2°.
- В Луцке ожидается снег, ночью +1°, днем +2°.
- В Ривне в четверг мокрый снег, ночью 0°, днем +1°.
- В Тернополе температура воздуха ночью +1°, днем +2°, снег.
- В Хмельницком завтра ночью -1°, днем 0°, мокрый снег.
- В Ивано-Франковске завтра ночью -1°, днем +1°, облачно с прояснениями, возможен снег.
- В Черновцах в четверг - снег, ночью 0°, днем +1°.
- В Виннице завтра мокрый снег, -1°...0°.
- В Житомире в четверг будет снежно, температура ночью -2°, днем -1°.
- В Черкассах ночью -3°, днем 0°, мокрый снег.
- В Кропивницком пасмурно, температура ночью -3°, днем +1°.
- В Полтаве завтра облачно, температура воздуха -6°...0°.
- В Одессе 10 декабря - дожди, температура ночью +3°, днем +6°.
- В Херсоне в четверг ночью -1°, днем +5°, облачно.
- В Николаеве завтра ливень, ночью -1°, днем +4°.
- В Запорожье - переменная облачность, возможен дождь, температура ночью -4°, днем +2°.
- В Сумах завтра переменная облачность, температура воздуха -6°...-1°.
- В Харькове - облачно, температура ночью -7°, днем -2°.
- В Днепре облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем +1°.
- В Симферополе в четверг будет переменная облачность, +7°...+12°.
- В Краматорске практически безоблачно, температура ночью -7°, днем +2°.
- В Северодонецке завтра практически безоблачно, температура ночью -9°, днем -1°.
10 декабря — день Преподобного Романа. С этого дня на нерест шли налим, сиг и ряпушка. Охотники же говорят, что до 10-го декабря лоси сбрасывают старые рога.
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- Винница-1°... -5°
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- Донецк0°... -6°
- Житомир-2°... -6°
- Запорожье+2°... -3°
- Ивано-Франковск-1°... -3°
- Киев-2°... -8°
- Кропивницкий-1°... -6°
- Луганск-1°... -10°
- Луцк-2°... -3°
- Львов-1°... -2°
- Николаев+1°... -4°
- Одесса+1°... 0°
- Полтава-1°... -6°
- Ровно-2°... -5°
- Симферополь+6°... +1°
- Сумы-1°... -8°
- Тернополь-2°... -3°
- Харьков-1°... -8°
- Херсон-1°... -3°
- Хмельницкий-2°... -5°
- Черкассы-2°... -5°
- Чернигов-3°... -9°
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