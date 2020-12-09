Сильный ветер и снег с дождем: завтра на Украину налетит шторм (карта)

16:30, 9 декабря 2020
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Большинство областей накроют осадки.

Завтра Украину засыпет снегом / Фото ua.depositphotos.com
Завтра Украину засыпет снегом / Фото ua.depositphotos.com

В четверг, 10 декабря, практически всю Украину, кроме восточного региона, накроют дожди и мокрый снег. При этом потеплеет: средняя температура по стране составит +2°. Там, где осадков не предвидится, ожидается облачная погода с прояснениями. Также, в ГСЧС отмечают, что в большинстве областей ожидается сильный ветер.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

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  • В Киеве завтра выпадет снег, температура воздуха ночью -3°, днем -2°.
  • В Чернигове - облачно, температура воздуха ночью -2°, днем -1°.
    • Во Львове в четверг облачно с прояснениями, возможен мокрый снег, ночью 0°, днем +2°.
  • В Луцке ожидается снег, ночью +1°, днем +2°.
  • В Ривне в четверг мокрый снег, ночью 0°, днем +1°.
  • В Тернополе температура воздуха ночью +1°, днем +2°, снег.
  • В Хмельницком завтра ночью -1°, днем 0°, мокрый снег.
  • В Ивано-Франковске завтра ночью -1°, днем +1°, облачно с прояснениями, возможен снег.
  • В Черновцах в четверг - снег, ночью 0°, днем +1°.
  • В Виннице завтра мокрый снег, -1°...0°.
  • В Житомире в четверг будет снежно, температура ночью -2°, днем -1°.
  • В Черкассах ночью -3°, днем 0°, мокрый снег.
  • В Кропивницком пасмурно, температура ночью -3°, днем +1°.
  • В Полтаве завтра облачно, температура воздуха -6°...0°.
  • В Одессе 10 декабря - дожди, температура ночью +3°, днем +6°.
  • В Херсоне в четверг ночью -1°, днем +5°, облачно.
  • В Николаеве завтра ливень, ночью -1°, днем +4°.
  • В Запорожье - переменная облачность, возможен дождь, температура ночью -4°, днем +2°.
  • В Сумах завтра переменная облачность, температура воздуха -6°...-1°.
  • В Харькове - облачно, температура ночью -7°, днем -2°.
  • В Днепре облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем +1°.
  • В Симферополе в четверг будет переменная облачность, +7°...+12°.
  • В Краматорске практически безоблачно, температура ночью -7°, днем +2°. 
  • В Северодонецке завтра практически безоблачно, температура ночью -9°, днем -1°.
Прогноз погоды в Украине на 10 декабря / фото УНИАН
Прогноз погоды в Украине на 10 декабря / фото УНИАН

10 декабря — день Преподобного Романа. С этого дня на нерест шли налим, сиг и ряпушка. Охотники же говорят, что до 10-го декабря лоси сбрасывают старые рога.

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Автор: Елена Пилипчак

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