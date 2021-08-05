Китайские туристы в Беларуси оказались в самом центре стихии и сняли все на камеру.

В Беларуси туристы из Китая случайно стали свидетелями разбушевавшейся стихии. Им удалось заснять, как ураган за считанные секунды повалил десятки деревьев.

Об этом сообщает Белновости.

Как сообщается, инцидент произошел в Витебской области. Там ураганный ветер ломал деревья, словно спички. Немало из них рухнуло, в том числе на автотрассу Р-20, по которой в то время на автомобиле ехали китайские туристы.

На видео запечатлено буйство урагана во всей его мощи: деревья падают одно за другим, как скошенные.

В момент, когда автомобиль остановился, на камеры попало, как ветром выворачивает деревья и ломает их. Сучья и ветки летали в воздухе.

Смертельный ураган во Львове

2 августа во Львове из-за падения дерева в парке погибли парень и девушка, которые сидели на скамейке.

Как узнал УНИАН, это было первое свидание пары. Шанса выжить у них не было - "скорая", приехавшая на вызов, лишь констатировала смерть. А тела погибших из-под дерева пришлось вытаскивать спасателям.

Парень был курсантом Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного. Звали его Андрей Свояк. Он, родом из Винницкой области, всего год назад поступил в академию и мечтал стать профессиональным военным.

Всего из-за непогоды тогда обесточенными остались более полутысячи населенных пунктов в Украине. Больше всего пострадали западные регионы.

Автор: Екатерина Лиманская