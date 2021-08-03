В Первомайске Николаевской области сильный ветер проломил крышу здания суда и разнес по городу множество документов.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Как сообщается, Первомайск вечером накрыла мощная буря.
На любительских кадрах видно, как документы разбросало вокруг суда, бумаги заливает дождем. Очевидцы сняли это и выложили видео в соцсети.
В сообщениях люди предполагают - на чердаке хранились архивы. И иронизируют - "природа не выдержала и начала судебную реформу".
Непогода в Украине
В Украине в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 129 населенных пунктов.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Где нет света
- Сумская область - 60 населенных пунктов;
- Черкасская - 25;
- Одесская - 18;
- Черниговская - 14;
- Днепропетровская - 6;
- Киевская - 6.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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