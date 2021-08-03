Местные жители шутят, что природа не выдержала и начала судебную реформу самостоятельно.

В Первомайске Николаевской области сильный ветер проломил крышу здания суда и разнес по городу множество документов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как сообщается, Первомайск вечером накрыла мощная буря.

На любительских кадрах видно, как документы разбросало вокруг суда, бумаги заливает дождем. Очевидцы сняли это и выложили видео в соцсети.

В сообщениях люди предполагают - на чердаке хранились архивы. И иронизируют - "природа не выдержала и начала судебную реформу".

Непогода в Украине

В Украине в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 129 населенных пунктов.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Где нет света

Сумская область - 60 населенных пунктов;

Черкасская - 25;

Одесская - 18;

Черниговская - 14;

Днепропетровская - 6;

Киевская - 6.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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Авторы: Екатерина Лиманская, Светлана Закелова