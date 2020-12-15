Ледяной дождь шел всю ночь: из-за обледенения проводов в Харькове остановились троллейбусы
Коммунальщики работали над восстановлением движения троллейбусов и трамваев всю ночь.
Из-за ледяного дождя, который в разных частях Харькова шел всю ночь, коммунальщикам не удалось восстановить движение троллейбусов по всем маршрутам. В частности, четыре маршрута пока отменены.
Об этом сообщил директор департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Харькова Юрий Сидоренко на своей странице в Facebook.
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Он отметил, что коммунальные службы работали всю ночь над очисткой контактной сети.
"На обкатке линий с вечера и до раннего утра участвовали: 16 трамваев и 17 троллейбусов. Общая численность задействованных: 60 человек. В результате проезжаемость трамваев обеспечена полностью. Но, несмотря на все усилия сотрудников горэлектротранспорта, из-за ледяного дождя, который в разных частях города шел всю ночь, ситуация с троллейбусами немного хуже", - говорится в сообщении.
В Харькове временно не едут четыре маршрута: №№6 (Основа), 12, 17 и 18 (П.Поле, ул.Рудика). Есть сложности с маршрутом 27 (ул.Холодногорская, ул.Дудинской).
Ледяной дождь и гололед в Харькове
В Харькове 13 декабря улицы покрылись гладким льдом из-за непогоды. Ходить по ним было неудобно, но местные жители надевали коньки и катались на тротуарах.
Видео с места событий публикуют харьковские Telegram-каналы.
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