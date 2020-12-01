В сети показали обледеневшую трассу "Одесса-Рени" (фото, видео)

Дорога очень скользкая, водителей просят быть осторожными.

Гололед на одесской трассе / фото usionline

На дороге «Одесса – Рени» образовалась ледяная корка, из-за чего на трассе участились ДТП.

Читайте также Завтра почти всю Украину накроет снежная погода, но в некоторых областях пройдут дожди (карта)Как сообщает Украинская служба информации, ночью ряде районов температура воздуха опустилась до - 2 градусов.

«Замело снегом и началось обледенение в основном на юге области, но не только: пострадали Килийский, Беляевский, Измаильский и Белгород-Днестровский районы. В ледяном плену оказалась трасса «Одесса-Рени»… Дорога стала очень скользкой», - отмечается в сообщении

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Одесской области будет идти снег, ночью температура опустится значительно ниже нуля.

Гололед на одесской трассе / фото usionline

Также метеорологи предупреждают о гололедице и призывают быть внимательными и осторожными на дороге.

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