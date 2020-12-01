В Конотопе выпало 15 сантиметров снега (фото)

Сегодня снег выпал западе Украины, а также в центральных областях.

В Конотопе намело снега / фото Yuliya Lykianova, Facebook

Сегодня в Конотопе на Сумщине выпало 15 сантиметров снега.

Об этом в Facebook сообщает Сумской Гидрометцентр.

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По его данным, больше всего снега также выпало в Сарнах на Сумщине, а также в некоторых городах Одесской, Черкасской и Кировоградской областей.

Отметим, согласно прогнозу Погода УНИАН, завтра север и центр Украины накроет снег, а в южных регионах пройдут дожди, на Херсонщине - ливни. Средняя температура по Украине ожидается в районе +1°, в Крыму столбики термометров поднимутся до +9°. Практически по всей стране будет облачно, в западных и восточных областях выглянет солнце.

Снег в Конотопе / фото Yuliya Lykianova, Facebook

До Конотопа пришла зима / фото Yuliya Lykianova, Facebook

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