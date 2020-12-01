В Конотопе выпало 15 сантиметров снега (фото)

16:56, 1 декабря 2020
50

Сегодня снег выпал западе Украины, а также в центральных областях.

В Конотопе намело снега / фото Yuliya Lykianova, Facebook
В Конотопе намело снега / фото Yuliya Lykianova, Facebook

Сегодня в Конотопе на Сумщине выпало 15 сантиметров снега.

Об этом в Facebook сообщает Сумской Гидрометцентр.

Синоптик подробно рассказал о погоде в декабре и дал неутешительный прогноз на Новый год

По его данным, больше всего снега также выпало в Сарнах на Сумщине, а также в некоторых городах Одесской, Черкасской и Кировоградской областей.

Отметим, согласно прогнозу Погода УНИАН, завтра север и центр Украины накроет снег, а в южных регионах пройдут дожди, на Херсонщине - ливни. Средняя температура по Украине ожидается в районе +1°, в Крыму столбики термометров поднимутся до +9°. Практически по всей стране будет облачно, в западных и восточных областях выглянет солнце. 

Снег в Конотопе / фото Yuliya Lykianova, Facebook
Снег в Конотопе / фото Yuliya Lykianova, Facebook
До Конотопа пришла зима / фото Yuliya Lykianova, Facebook
До Конотопа пришла зима / фото Yuliya Lykianova, Facebook

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Лиманская

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: снегпогодафотоКонотоп
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+8°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
52 %
741 мм
7.4 м/с
17 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять