В Конотопе выпало 15 сантиметров снега (фото)
Сегодня снег выпал западе Украины, а также в центральных областях.
Сегодня в Конотопе на Сумщине выпало 15 сантиметров снега.
Об этом в Facebook сообщает Сумской Гидрометцентр.
Синоптик подробно рассказал о погоде в декабре и дал неутешительный прогноз на Новый год
По его данным, больше всего снега также выпало в Сарнах на Сумщине, а также в некоторых городах Одесской, Черкасской и Кировоградской областей.
Отметим, согласно прогнозу Погода УНИАН, завтра север и центр Украины накроет снег, а в южных регионах пройдут дожди, на Херсонщине - ливни. Средняя температура по Украине ожидается в районе +1°, в Крыму столбики термометров поднимутся до +9°. Практически по всей стране будет облачно, в западных и восточных областях выглянет солнце.
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