В Трускавце уже настоящая зима, однако до конца недели синоптики прогнозируют потепление.

Львовскую область накануне 1 декабря хорошенько припорошило снегом, и поэтому в первый день зимы здесь можно наблюдать настоящую зимнюю сказку.

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Вот так сегодня, например, было в городе-курорте Трускавце. Снегом город присыпало еще вчера, уже сегодня здесь образовался плотный снежный покров, а солнечная погода только добавляла сказочной атмосферы.

Сейчас на Львовщине столбики термометра показывают небольшой минус, но уже с завтрашнего дня здесь ожидается потепление без осадков. До конца недели синоптики обещают повышение температуры до +8 градусов по Цельсию.

Какой будет зима в Украине

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Автор: Марина Григоренко