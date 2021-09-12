По всей стране сегодня ожидается комфортная температура +24°...+27°.

Сегодня в Украине чуть снизится температура. Если вчера +28° было почти по всему юго-востоку, то сегодня такая температура ожидается лишь в Николаевской области. По всей стране небо будет затянуто облаками, но солнышко все же будет появляться.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В западных областях сегодня ожидается +23°...+25°, небольшая облачность.

Такая же погода ждет и жителей северных областей. Здесь воздух максимально прогреется до +25°. Также будет небольшая облачность, без осадков.

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В центре Украины будет от +24° до +27°. Прохладнее всего - в Винницкой области.

На востоке страны сегодня до +26°, облачно с прояснениями.

На юге сегодня будет теплее всего. Здесь столбики термометров покажут +25°...+28°, однако в Крыму максимально воздух прогреется лишь до +23°.

Напомним, синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня прогнозирует, что "бабье" лето продержится в Украине еще несколько дней. Изменения погоды стоит ждать с 14 сентября, когда с северо-запада будет перемещаться активный атмосферный фронт. Он принесет небольшие дожди. После прохождения фронта с 16 сентября температура начнет снижаться до +4...+6 градусов.

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Автор: Екатерина Лиманская