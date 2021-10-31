Диденко прогнозирует кратковременное похолодание, но уже в среду, 3 ноября, снова потеплеет.

В Украину пришел антициклон и "прогнал" осадки, поэтому в первый день ноября температура воздуха будет комфортной - +10...+15 градусов.

Как рассказала синоптик Наталья Диденко в Telegram, осадки вероятны лишь в Одесской области.

Читайте такжеМетеоролог рассказал, выпадет ли снег в Украине в ноябре2-го ноября похолодает в северных областях, а во многих областях Украины появятся дожди.

"В Киеве понедельник обещает быть сухим и теплым, до +12 градусов. Во вторник в столице столбики термометров прыгнут вниз, до +8 градусов, еще и возможен дождь. Но в среду снова потеплеет", - прогнозирует синоптик.

Ранее в Укргидрометцентре прогнозировали, что в этом году температура и количество осадков в ноябре будут в пределах климатической нормы. Средняя месячная температура предполагается 1-7° тепла, что близко к норме.

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Автор: Ольга Робейко