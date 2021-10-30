В большинстве северных, центральных и восточных областей Украины из-за тумана объявлен первый уровень опасности.

В большинстве северных, центральных и восточных областей Украины из-за тумана объявлен первый уровень опасности.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Утром 30 октября в большинстве северных, центральных и восточных областей туман, видимость 200-500 м (1 уровень опасности, желтый).

В Киеве и Киевской области до конца дня 30 октября удержится туман, видимость 200-500 м (уровень опасности I, желтый).

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Синоптики сразу же обратились к водителям и призвали их быть осторожными на дорогах. Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане соблюдать следующие советы:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Погода в Украине 30 октября

В субботу, 30 октября, на всей территории Украины будет сухая и теплая погода с переменной облачностью. Температура воздуха днем местами достигнет до + 18 градусов.

На западе столбики термометра покажут днем +15...+ 18, а в северных областях ожидается до +11...+13 градусов. На востоке страны синоптики днем прогнозируют до +11...+ 14, на юге – +12...+14 градусов.

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Авторы: Виктория Гордиенко, Виктория Токарева