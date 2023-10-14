На западе Украины температура упадет сразу на 13 градусов.

Сегодня, 14 октября, в Украине ожидается очень теплая и сухая погода. Однако уже с воскресенья некоторые области охватит резкое похолодание: температура упадет сразу на 13 градусов. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича, сообщает "Метеопрог".

Погода 14 октября

В западных областях, по данным синоптика, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Воздух днем прогреется до +21...+26 °С.

В северных областях также будет переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут +18...+23 °С.

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В центральных областях переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +18...+23 °С.

В южных областях будет сухо и малооблачно. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха +19...+24 °С.

В восточной части страны ожидается переменная облачность, без осадков. Воздух днем прогреется до +16...+21 °С.

Погода 15 октября

В западных областях ожидается небольшой дождь, днем-умеренные осадки. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах +8...+13 °С.

В северных областях ночью без существенных осадков, а днем пройдут умеренные дожди. Температура воздуха ночью +9...+14 °С, днем снизится до +13 ... +18 °С.

В центральных областях будет преимущественно без осадков, только вечером местами начнется небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+12 °С, днем ожидается +18...+23 °С.

В южной части страны и в Крыму ожидается малооблачная и сухая погода. Температура воздуха ночью +8...+13 °С, днем +19 ... +24 °С.

В восточных областях ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +6...+11 °С, а днем +18 ... +23 °С.

На Закарпатье 15 и 16 октября ожидается осложнение погоды. Синоптики предупреждают о значительных дождях, мокром снеге и снеге в горах, усилении ветра и похолодании. Объявлен І уровень опасности.

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