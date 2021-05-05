Опасность пожаров сохраняется в 14 областях.

Сегодня, 5 мая, в нескольких областях Украины объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

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Так, в большинстве районов Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской и Николаевской областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды в Украине на 5 мая: данные погоды УНИАН

В среду, 5 мая, практически по всей Украине выглянет солнце. Средняя температура по стране составит +19°, и только в Одессе будет холоднее всего - не выше +16°. Осадков не ожидается.

В Киеве - солнечно. Температура воздуха ночью +9°, днем +20°.

Во Львове в среду ожидается солнечная погода, ночью +5°, днем +19°.

В Одессе солнечно, температура ночью +10°, днем +16°.

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Автор: Елена Пилипчак