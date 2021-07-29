Ветер был такой силы, что деревья вырывало с корнями.

Непогода пронеслась по западным областям Украины, наделав бед.

В частности, в городе Золочев Львовской области ураган накануне наделал немало вреда, говорится в сюжете ТСН.

Как отмечается, шифер с крыш сносило, словно листы бумаги. Поврежденных кровель несколько десятков. Сорвало крышу с народного дома и военкомата, затоплены библиотека и книгохранилище. Ветер был такой силы, что деревья вырывало с корнями. Они падали на дороги и автомобили. Обошлось без жертв.

Ливни со шквалами наделали беды и на Буковине. Как сообщается, на трассах повалило десятки деревьев.

В Черновцах ливень затопил с десяток улиц в центре города и парализовал движение транспорта.

В результате сильного ливня на улице Главной в районе центральной площади образовались значительные ручьи воды. Подтоплена также территория железнодорожного вокзала. В частности, вода лежит перед вокзалом со стороны улицы Гагарина и на самих путях железной дороги.

Непогода в Украине

По данным ГСЧС Украины, по состоянию на сегодняшнее утро из-за непогоды в Украине обесточены 120 населенных пунктов в 5 областях:

Львовская - 44;

Черновицкая - 25;

Житомирская - 20;

Ивано-Франковская - 20;

Тернопольская-11.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Автор: Екатерина Лиманская