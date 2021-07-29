Непогода пронеслась по западным областям Украины, наделав бед.
В частности, в городе Золочев Львовской области ураган накануне наделал немало вреда, говорится в сюжете ТСН.
Как отмечается, шифер с крыш сносило, словно листы бумаги. Поврежденных кровель несколько десятков. Сорвало крышу с народного дома и военкомата, затоплены библиотека и книгохранилище. Ветер был такой силы, что деревья вырывало с корнями. Они падали на дороги и автомобили. Обошлось без жертв.
Ливни со шквалами наделали беды и на Буковине. Как сообщается, на трассах повалило десятки деревьев.
Ливень в Черновцах
В Черновцах ливень затопил с десяток улиц в центре города и парализовал движение транспорта.
В результате сильного ливня на улице Главной в районе центральной площади образовались значительные ручьи воды. Подтоплена также территория железнодорожного вокзала. В частности, вода лежит перед вокзалом со стороны улицы Гагарина и на самих путях железной дороги.
Непогода в Украине
По данным ГСЧС Украины, по состоянию на сегодняшнее утро из-за непогоды в Украине обесточены 120 населенных пунктов в 5 областях:
Львовская - 44;
Черновицкая - 25;
Житомирская - 20;
Ивано-Франковская - 20;
Тернопольская-11.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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