Снежная лавина завалила трассу Киев-Чоп: момент попал на видео

Во Львовской области снежная лавина сошла на международную трассу.

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Сегодня снежная лавина сошла с горного массива Плай и перекрыла трассу Киев-Чоп.

Об этом сообщает информационный портал "Новини Закарпаття".

Как сообщается инцидент произошел в Сколевском районе Львовской области.

О пострадавших не сообщается.

Погода в Украине 12 февраля:

В пятницу, 12 февраля, на всей территории Украины ожидаются осадки. Большинство областей засыплет снегом. Дожди ожидаются только на востоке и в Крыму. Температура ночью упадет до -16°, а температурный максимум днем достигнет +9°.

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