На Украину налетят метели: снегом засыплет практически все области (карта)

Только восток и Крым зальет дождями.

Завтра страну продолжит засыпать снегом / Фото: REUTERS

В пятницу, 12 февраля, на всей территории Украины ожидаются осадки. Большинство областей засыплет снегом. Дожди ожидаются только на востоке и в Крыму. Температура ночью упадет до -16°, а температурный максимум днем достигнет +9°.

Об этом свидетельствуют данные Погоды УНИАН.

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В Киеве будет снежно, температура воздуха ночью -14°, днем -11°.

В Чернигове - снег, температура воздуха ночью -14°, днем -9°.

Во Львове в пятницу будет снег, ночью -14°, днем -9°.

В Луцке - снег, ночью -13°, днем -10°.

В Ривне в пятницу ожидается снегопад, ночью -15°, днем -12°.

В Тернополе 12 февраля ночью будет -15°, днем -13°, снег.

В Хмельницком завтра снежно, ночью -15°, днем -13°.

В Ивано-Франковске завтра снег, ночью -13°, днем -11°.

В Черновцах в пятницу - снег, ночью -12°, днем -11°.

В Виннице завтра ожидается снег, -15°...-13°.

В Житомире в пятницу - снег, температура ночью -14°, днем -12°.

В Черкассах - снег, ночью -18°, днем -10°.

В Кропивницком - снегопад, температура ночью -15°, днем -8°.

В Полтаве завтра снег, температура воздуха -14°...+2°.

В Одессе 12 февраля - облачно с прояснениями, возможен снег, температура ночью -11°, днем -6°.

В Херсоне в пятницу ночью -11°, днем -2°, облачно с прояснениями, снегопад.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, снег, ночью -10°, днем -5°.

В Запорожье - дождь, температура ночью -12°, днем +6°.

В Сумах завтра дождь, температура воздуха -16°...+2°.

В Харькове - дождь, температура ночью -13°, днем +5°.

В Днепре - дождь, температура ночью -13°, днем +5°.

В Симферополе в пятницу будет дождь, -10°...+9°.

В Краматорске - небольшой дождь, температура ночью -10°, днем +10°.

В Северодонецке завтра дождь, температура ночью -9°, днем +12°.

Прогноз погоды в Украине на 12 февраля / фото УНИАН

Народные приметы 12 февраля

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