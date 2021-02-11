На Украину налетят метели: снегом засыплет практически все области (карта)
Только восток и Крым зальет дождями.
В пятницу, 12 февраля, на всей территории Украины ожидаются осадки. Большинство областей засыплет снегом. Дожди ожидаются только на востоке и в Крыму. Температура ночью упадет до -16°, а температурный максимум днем достигнет +9°.
Об этом свидетельствуют данные Погоды УНИАН.
Арктический холод и штормовой ветер: синоптик рассказала о погоде на завтра
- В Киеве будет снежно, температура воздуха ночью -14°, днем -11°.
- В Чернигове - снег, температура воздуха ночью -14°, днем -9°.
- Во Львове в пятницу будет снег, ночью -14°, днем -9°.
- В Луцке - снег, ночью -13°, днем -10°.
- В Ривне в пятницу ожидается снегопад, ночью -15°, днем -12°.
- В Тернополе 12 февраля ночью будет -15°, днем -13°, снег.
- В Хмельницком завтра снежно, ночью -15°, днем -13°.
- В Ивано-Франковске завтра снег, ночью -13°, днем -11°.
- В Черновцах в пятницу - снег, ночью -12°, днем -11°.
- В Виннице завтра ожидается снег, -15°...-13°.
- В Житомире в пятницу - снег, температура ночью -14°, днем -12°.
- В Черкассах - снег, ночью -18°, днем -10°.
- В Кропивницком - снегопад, температура ночью -15°, днем -8°.
- В Полтаве завтра снег, температура воздуха -14°...+2°.
- В Одессе 12 февраля - облачно с прояснениями, возможен снег, температура ночью -11°, днем -6°.
- В Херсоне в пятницу ночью -11°, днем -2°, облачно с прояснениями, снегопад.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, снег, ночью -10°, днем -5°.
- В Запорожье - дождь, температура ночью -12°, днем +6°.
- В Сумах завтра дождь, температура воздуха -16°...+2°.
- В Харькове - дождь, температура ночью -13°, днем +5°.
- В Днепре - дождь, температура ночью -13°, днем +5°.
- В Симферополе в пятницу будет дождь, -10°...+9°.
- В Краматорске - небольшой дождь, температура ночью -10°, днем +10°.
- В Северодонецке завтра дождь, температура ночью -9°, днем +12°.
Народные приметы 12 февраля
Красный месяц в этот день - к ветру.
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Погода в Украине
- Винница-1°... -15°
- Днепр+4°... +3°
- Донецк+7°... +2°
- Житомир-7°... -14°
- Запорожье+6°... +4°
- Ивано-Франковск0°... -14°
- Киев-6°... -12°
- Кропивницкий+4°... -9°
- Луганск+6°... +3°
- Луцк-4°... -14°
- Львов-4°... -15°
- Николаев+10°... -7°
- Одесса+9°... -7°
- Полтава+1°... 0°
- Ровно-6°... -16°
- Симферополь+15°... +7°
- Сумы-2°... -3°
- Тернополь-4°... -15°
- Харьков0°... -1°
- Херсон+12°... -5°
- Хмельницкий-3°... -15°
- Черкассы+1°... -11°
- Чернигов-7°... -11°
- Черновцы0°... -12°
+1°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
Ощущается как:-2 °
Мин./макс. температура:-5° / +3°
Влажность:83 %
Давление:758 мм
Ветер: 4.0 м/с
Вероятность осадков:66 %
Восход:07:06
Закат17:42
Видимость:6.4 км
Фаза луны:
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