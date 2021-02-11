На Украину налетят метели: снегом засыплет практически все области (карта)

16:30, 11 февраля 2021
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Только восток и Крым зальет дождями.

Завтра страну продолжит засыпать снегом / Фото: REUTERS
Завтра страну продолжит засыпать снегом / Фото: REUTERS

В пятницу, 12 февраля, на всей территории Украины ожидаются осадки. Большинство областей засыплет снегом. Дожди ожидаются только на востоке и в Крыму. Температура ночью упадет до -16°, а температурный максимум днем достигнет +9°.

Об этом свидетельствуют данные Погоды УНИАН.

Арктический холод и штормовой ветер: синоптик рассказала о погоде на завтра

  • В Киеве будет снежно, температура воздуха ночью -14°, днем -11°.
  • В Чернигове - снег, температура воздуха ночью -14°, днем -9°.
  • Во Львове в пятницу будет снег, ночью -14°, днем -9°.
  • В Луцке - снег, ночью -13°, днем -10°.
  • В Ривне в пятницу ожидается снегопад, ночью -15°, днем -12°.
  • В Тернополе 12 февраля ночью будет -15°, днем -13°, снег.
  • В Хмельницком завтра снежно, ночью -15°, днем -13°.
  • В Ивано-Франковске завтра снег, ночью -13°, днем -11°.
  • В Черновцах в пятницу - снег, ночью -12°, днем -11°.
  • В Виннице завтра ожидается снег, -15°...-13°.
  • В Житомире в пятницу - снег, температура ночью -14°, днем -12°.
  • В Черкассах - снег, ночью -18°, днем -10°.
  • В Кропивницком - снегопад, температура ночью -15°, днем -8°.
  • В Полтаве завтра снег, температура воздуха -14°...+2°.
  • В Одессе 12 февраля - облачно с прояснениями, возможен снег, температура ночью -11°, днем -6°.
  • В Херсоне в пятницу ночью -11°, днем -2°, облачно с прояснениями, снегопад.
  • В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, снег, ночью -10°, днем -5°.
  • В Запорожье - дождь, температура ночью -12°, днем +6°.
  • В Сумах завтра дождь, температура воздуха -16°...+2°.
  • В Харькове - дождь, температура ночью -13°, днем +5°.
  • В Днепре - дождь, температура ночью -13°, днем +5°.
  • В Симферополе в пятницу будет дождь, -10°...+9°.
  • В Краматорске - небольшой дождь, температура ночью -10°, днем +10°. 
  • В Северодонецке завтра дождь, температура ночью -9°, днем +12°.
Прогноз погоды в Украине на 12 февраля / фото УНИАН
Прогноз погоды в Украине на 12 февраля / фото УНИАН

Народные приметы 12 февраля

Красный месяц в этот день - к ветру.

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Автор: Елена Пилипчак

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