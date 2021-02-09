Киев более суток засыпает снег, коммунальщики не успевают расчищать дороги (фоторепортаж, видео)
В столице продолжается снегопад.
Снегопад продолжается в Киеве уже более 31 часа. Коммунальщики не успевают расчищать дороги - снег быстро засыпает их снова.
Об этом сообщает "Киевавтодор" на своей странице в Facebook.
Сегодня в Украине потеплеет и несколько областей зальют дожди (карта)
"Работаем. Однако, расчищенное быстро засыпает снова", - говорится в сообщении.
Сильный снегопад в Киеве
В ночь на 9 февраля дорожники столицы продолжали очищать город от снега. Работало 462 единицы спецтехники. Также были задействованы 540 работников в составе 68 бригад по ручной уборке.
Киевлян настойчиво просят не использовать собственный автомобиль во время снегопада.
Согласно прогнозу, во вторник, 9 февраля, в Киеве днем потеплеет до -2°.
Ночью температура упадет до -6°. Весь день будет наблюдаться облачность. Скорость ветра днем составит 4,2 м/с.
- Винница-1°... -7°
- Днепр+2°... -4°
- Донецк+2°... -3°
- Житомир-3°... -10°
- Запорожье+3°... -2°
- Ивано-Франковск-1°... -4°
- Киев-2°... -7°
- Кропивницкий+2°... -6°
- Луганск0°... -1°
- Луцк-5°... -10°
- Львов-3°... -5°
- Николаев+7°... 0°
- Одесса+8°... +3°
- Полтава+1°... -7°
- Ровно-6°... -11°
- Симферополь+10°... +5°
- Сумы-4°... -10°
- Тернополь-4°... -9°
- Харьков0°... -6°
- Херсон+7°... 0°
- Хмельницкий-2°... -7°
- Черкассы+1°... -7°
- Чернигов-5°... -12°
- Черновцы0°... -3°