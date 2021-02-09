Киев более суток засыпает снег, коммунальщики не успевают расчищать дороги (фоторепортаж, видео)

08:37, 9 февраля 2021
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В столице продолжается снегопад.

Снегопад продолжается в Киеве уже более 31 часа. Коммунальщики не успевают расчищать дороги - снег быстро засыпает их снова.

Об этом сообщает "Киевавтодор" на своей странице в Facebook.

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"Работаем. Однако, расчищенное быстро засыпает снова", - говорится в сообщении.

Сильный снегопад в Киеве

В ночь на 9 февраля дорожники столицы продолжали очищать город от снега. Работало 462 единицы спецтехники. Также были задействованы 540 работников в составе 68 бригад по ручной уборке. 

Киевлян настойчиво просят не использовать собственный автомобиль во время снегопада.

Согласно прогнозу, во вторник, 9 февраля, в Киеве днем потеплеет до -2°.

Ночью температура упадет до -6°. Весь день будет наблюдаться облачность. Скорость ветра днем составит 4,2 м/с.

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Автор: Елена Пилипчак

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