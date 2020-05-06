Зима возвращается: в Карпатах прогнозируют до 35 см снега

Местами ожидаются метели.

В Карпатах прогнозируют до 35 см снега / facebook.com/chornogora.rescue112

В течение 6-7 мая из-за прохождения активного циклона в Карпатах ожидаются снег и метели.

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Об этом говорится в сообщении на странице "Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах" в Facebook.

Так, 6 мая и в течение первой половины суток 7 мая в Карпатах в результате прохождения активного циклона ожидается значительное ухудшение погодных условий: сильный ветер (порывы 10-20 м/с, местами до 24 м/с), значительный дождь и мокрый снег, снег, местами метели.

Кроме того, ожидается прирост снежного покрова высотой: на среднегорье - до 20 см, на высокогорье - до 35 см.

Напомним, в среду, 6 мая, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.