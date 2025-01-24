Синоптик предупреждает об усилении ветра и осадках.

На выходных в Украине станет теплее, однако будет преимущественно облачно, местами пройдут дожди и мокрый снег, а также усилится ветер. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Осадки, небольшой дождь или мокрый снег, пройдут 25-го января на юге, в центре и на востоке", - спрогнозировала она.

Остальное время, по ее данным, в Украине будет без существенных осадков.

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"Ветер ожидается южных направлений, в субботу - умеренный или небольшой, в воскресенье - ветер усилится до порывистого, осторожнее!" - предупредила Наталка Диденко.

Температура воздуха, по ее словам, при этом неуклонно будет повышаться. В субботу в течение дня будет +3...+7 градусов, а в южной части +6...+11 градусов. В воскресенье станет еще теплее, +5...+10, а на юге разогреет до +7...+12 градусов.

"В дальнейшем в Украине потеплеет еще на несколько градусов", - говорит эксперт по погоде.

В Киеве, по ее словам, в субботу и воскресенье также будет облачно. В конце недели в столице также усилится ветер. Без существенных осадков.

Потепление в Украине - когда будет пик тепла

Наталка Диденко также сообщила, что в течение 27-29 января в Украине ожидается пик теплой погоды. По ее прогнозу, в эти дни на юге и в западных областях вероятно местами до +12...+15 градусов.

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