В эти дни воздух прогреется до +12...+15 градусов.

В ближайшие выходные температура в Украине будет постепенно повышаться, а с понедельника ожидается пик этого тепла. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Пик самой теплой погоды, по предварительным прогнозам, ожидается 27-29 января, когда в южной части и в западных областях вероятно местами до +12...+15 градусов!" - спрогнозировала Наталья Диденко.

В Киеве на выходных также будет тепло. В частности, в конце недели воздух в столице прогреется уже до +6...+8 градусов.

Видео дня

"Начало следующей недели также будет очень теплым, однако еще будет, конечно, разная температурная траектория", - добавила эксперт по погоде.

О том, что в Украине резко потеплеет, говорит и синоптик Игорь Кибальчич.

По его данным, ожидается, что выходные принесут необычно теплую и бесснежную погоду по всей территории нашей страны.

Благодаря проникновению теплого и влажного воздуха с юга Европы, прогнозируется значительное повышение температуры. Местами возможны осадки в виде дождя. Во многих регионах, на фоне резкого потепления, вероятно появление туманов, которые могут усложнить видимость. В западных и южных областях температура днем может достичь рекордных показателей, особенно это касается воскресенья.

Вас также могут заинтересовать новости: