Синоптики предупреждают о снегопаде, метелях и опасности схода лавин на Закарпатье

Осложнение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

На Закарпатье ожидаются сложные погодные условия / Фото УНИАН

Синоптики предупреждают о снегопаде, метелях на Закарпатье, а также опасности схода лавин на высокогорье.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

«20 января на Закарпатье значительный снег, в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с, метели (І уровень опасности, желтый)», - говорится в сообщении.

Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Читайте также Непогода продолжается: Карпаты засыпало снегом, а на востоке холод до -25° (фото)

Кроме того, в связи со снегопадом и метелями на высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность. Ей присвоен третий уровень опасности.

Вас также могут заинтересовать другие новости: