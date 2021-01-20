Синоптики предупреждают о снегопаде, метелях и опасности схода лавин на Закарпатье
Осложнение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.
Синоптики предупреждают о снегопаде, метелях на Закарпатье, а также опасности схода лавин на высокогорье.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.
«20 января на Закарпатье значительный снег, в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с, метели (І уровень опасности, желтый)», - говорится в сообщении.
Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.
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Кроме того, в связи со снегопадом и метелями на высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность. Ей присвоен третий уровень опасности.
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