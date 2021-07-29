30 июля дожди с грозами ожидаются на востоке и в центре Украины / фото ua.depositphotos.com

В пятницу, 30 июля, дожди сместятся на восток и в центр Украины. При этом будет по-прежнему жарко. Воздух прогреется до +30°...+33°. На западе и на севере ожидается небольшая облачность. На юге будет много солнца.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +18°, днем +30°.
  • Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +16°, днем +29°.
  • В Луцке - небольшая облачность, ночью +18°, днем +30°.
  • В Ривне в пятницу ожидается почти безоблачная погода, ночью +18°, днем +30°.
  • В Тернополе 30 июля ночью будет +16°, днем +28°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком завтра будет немного облачно, ночью +16°, днем +28°.
  • В Ивано-Франковске завтра будет ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +29°.
  • В Черновцах в пятницу - практически безоблачно, ночью +16°, днем +30°.
  • В Виннице завтра будет +16°...+28°, практически безоблачно.
  • В Житомире в пятницу будет ночью +18°, днем +30°, небольшая облачность.
  • В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +30°, небольшой дождь.
  • В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +29°, небольшой дождь.
  • В Полтаве завтра - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+31°, гроза.
  • В Одессе 30 июля - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +33°.
  • В Херсоне в пятницу ночью +21°, днем +32°, ясно и безоблачно.
  • В Николаеве будет ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +32°.
  • В Запорожье завтра температура ночью +19°, днем +30°, гроза.
  • В Сумах завтра температура воздуха составит +15°...+28°, небольшой дождь.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +29°, гроза.
  • В Днепре температура ночью будет +19°, днем +29°, небольшая облачность, гроза.
  • В Симферополе в пятницу будет ясно и безоблачно, +18°...+30°.
  • В Краматорске будет облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +18°, днем +31°.
  • В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +19°, днем +32°.
Погода в Украине 30 июля / фото УНИАН

Народные приметы на 30 июля

30 июля - Маринин день. В этот день "сухие" молнии сверкают - зарницы.

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Автор: Екатерина Лиманская