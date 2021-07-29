30 июля дожди с грозами ожидаются на востоке и в центре Украины / фото ua.depositphotos.com
В пятницу, 30 июля, дожди сместятся на восток и в центр Украины. При этом будет по-прежнему жарко. Воздух прогреется до +30°...+33°. На западе и на севере ожидается небольшая облачность. На юге будет много солнца.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +18°, днем +30°.
- Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +16°, днем +29°.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +18°, днем +30°.
- В Ривне в пятницу ожидается почти безоблачная погода, ночью +18°, днем +30°.
- В Тернополе 30 июля ночью будет +16°, днем +28°, небольшая облачность.
- В Хмельницком завтра будет немного облачно, ночью +16°, днем +28°.
- В Ивано-Франковске завтра будет ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +29°.
- В Черновцах в пятницу - практически безоблачно, ночью +16°, днем +30°.
- В Виннице завтра будет +16°...+28°, практически безоблачно.
- В Житомире в пятницу будет ночью +18°, днем +30°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +30°, небольшой дождь.
- В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +29°, небольшой дождь.
- В Полтаве завтра - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+31°, гроза.
- В Одессе 30 июля - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +33°.
- В Херсоне в пятницу ночью +21°, днем +32°, ясно и безоблачно.
- В Николаеве будет ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +32°.
- В Запорожье завтра температура ночью +19°, днем +30°, гроза.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +15°...+28°, небольшой дождь.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +29°, гроза.
- В Днепре температура ночью будет +19°, днем +29°, небольшая облачность, гроза.
- В Симферополе в пятницу будет ясно и безоблачно, +18°...+30°.
- В Краматорске будет облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +18°, днем +31°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +19°, днем +32°.
Погода в Украине 30 июля / фото УНИАН
Народные приметы на 30 июля
30 июля - Маринин день. В этот день "сухие" молнии сверкают - зарницы.
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