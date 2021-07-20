Сейчас в Украине наблюдаются невероятные температурные контрасты.

В Украине сейчас установилась контрастная погода. В западных областях температура опускается до +19 градусов, а на востоке и юге до сих пор жара до +39 градусов.

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что жителям востока и юга Украины стоит ждать снижения температуры уже через несколько дней.

"Ослабление жары придет в восточные области, южную часть и Днепропетровскую область 22 июля", - сообщила она.

Напомним, по данным синоптиков, мощные волны тепла около +35 градусов и выше будут все чаще повторяться в Украине.

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"К сожалению, они действительно будут все чаще и чаще. То есть это повышение температуры, которое у нас наблюдалось, оно будет и в дальнейшем, и этот процесс становится более интенсивным. Все чаще и чаще мы говорим о рекордах, и именно рекорды, связанные с аномально высокой температурой", - рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

По данным специалиста, причиной этих изменений является человеческая деятельность, в частности выбросы парниковых газов.

"То есть парниковый эффект усиливается, и мы видим, что у нас сейчас события развиваются по наихудшему сценарию, который прогнозировали климатологи", - резюмировала Балабух.

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Автор: Екатерина Лиманская