Разброс температур составит почти 20 градусов.

Во вторник, 20 июля, погода в Украине будет очень нестабильной и разнообразной. И если в западных областях температура упадет до +21° и пройдут дожди, то на востоке жара достигнет +38°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +18°, днем +27°.

Во Львове во вторник будет пасмурно. Ночью +14°, днем +21°, дождь.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +15°, днем +24°.

В Ривне во вторник ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +15°, днем +24°.

В Тернополе 20 июля ночью будет +14°, днем +22°, пасмурно, небольшой дождь.

В Хмельницком завтра будет сплошная облачность, ночью +14°, днем +23°, дождь.

В Ивано-Франковске завтра будет сплошная облачность, ночью +15°, днем +21°, дождь.

В Черновцах во вторник - сплошная облачность, ночью +15°, днем +22°, дождь с грозой.

В Виннице завтра будет +16°...+25°, небольшая облачность, ливень.

В Житомире во вторник будет ночью +16°, днем +27°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +30°, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +31°, небольшая облачность.

В Полтаве завтра температура воздуха +19°...+32°, небольшая облачность.

В Одессе 20 июля - ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +34°.

В Херсоне во вторник ночью +22°, днем +37°, почти безоблачно.

В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +22°, днем +35°.

В Запорожье завтра температура ночью +21°, днем +34°, почти безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +17°...+29°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +32°.

В Днепре температура ночью будет +20°, днем +34°, почти безоблачно.

В Симферополе во вторник будет практически безоблачно, +20°...+34°.

В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +35°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +37°.

Народные приметы на 20 июля

20 июля - Евдокии-сеногнойки. Идут дожди - портится сено.

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Автор: Екатерина Лиманская