Ночи будут оставаться холодными, с заморозками.

На следующей неделе в Украине ожидается более теплая погода, без осадков. Впрочем, ночи будут холодными. Таким прогнозом поделилась известный синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что в ближайшее время в Украине без дождей, много солнца, но также много туманов.

"Северо-западный ветер сменится на юго-западный, и это новое направление зачерпнет и забросит к нам более высокие градусы с юга. В большинстве областей Украины предполагается потепление до +14...+18 градусов", - отмечает синоптик.

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Ночи, однако, будут холодными, с периодическими заморозками. Хотя в середине недели вероятность заморозков уменьшится, рассказывает Диденко.

В Киеве завтра и в ближайшие дни осадков не ожидается. Ближайшие дожди ожидаются с 28-го октября.

Ночью 21-го октября 0...+3 градуса, местами заморозки, далее на неделе без заморозков, хотя температура будет оставаться низкой, +3...+6 градусов.

"Днем в понедельник в столице +12...+14 градусов, во вторник-среду потеплеет до +16 градусов, в четверг-пятницу +11...+14 градусов", - добавила Диденко.

Новости погоды - зима уже близко

Как прогнозирует пресс-секретарь Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха, в первых числах ноября может образоваться циклон, который принесет дождь, местами с мокрым снегом.

Этой зимой Европа и Северная Америка могут столкнуться с холодными условиями из-за ослабленного полярного вихря. По данным анализа от Severe Weather Europe, снежный покров от Сибири до Северной Америки уже увеличивается, что может повлиять на стабильность вихря.

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