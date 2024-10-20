На следующей неделе в Украине ожидается более теплая погода, без осадков. Впрочем, ночи будут холодными. Таким прогнозом поделилась известный синоптик Наталья Диденко.
Она отметила, что в ближайшее время в Украине без дождей, много солнца, но также много туманов.
"Северо-западный ветер сменится на юго-западный, и это новое направление зачерпнет и забросит к нам более высокие градусы с юга. В большинстве областей Украины предполагается потепление до +14...+18 градусов", - отмечает синоптик.
Ночи, однако, будут холодными, с периодическими заморозками. Хотя в середине недели вероятность заморозков уменьшится, рассказывает Диденко.
В Киеве завтра и в ближайшие дни осадков не ожидается. Ближайшие дожди ожидаются с 28-го октября.
Ночью 21-го октября 0...+3 градуса, местами заморозки, далее на неделе без заморозков, хотя температура будет оставаться низкой, +3...+6 градусов.
"Днем в понедельник в столице +12...+14 градусов, во вторник-среду потеплеет до +16 градусов, в четверг-пятницу +11...+14 градусов", - добавила Диденко.
Новости погоды - зима уже близко
Как прогнозирует пресс-секретарь Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха, в первых числах ноября может образоваться циклон, который принесет дождь, местами с мокрым снегом.
Этой зимой Европа и Северная Америка могут столкнуться с холодными условиями из-за ослабленного полярного вихря. По данным анализа от Severe Weather Europe, снежный покров от Сибири до Северной Америки уже увеличивается, что может повлиять на стабильность вихря.