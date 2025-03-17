Погода в Украине начнет меняться с середины недели.

Ближайшая неделя принесет в Украину изменение погоды. Первая половина недели еще будет холодной, с ночными морозами и периодическими осадки. Во второй половине недели температура повысится, а осадки покинут территорию нашей страны. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Начало недели будет холодным, пасмурным и мокрым. Днем на западе будет всего +1°...+6°, на севере и в центре - до +8° и только местами на юго-востоке воздух прогреется до +9°...+11°, в Крыму - до +15°. Также местами пройдут дожди, снег и мокрый снег.

Во вторник, 18 марта, в Украине станет еще холоднее. По всей старне столбики термометров покажут +1°...+5°, а ночью ожидаются морозы до -6°. Осадки сместятся на левобережье страны.

Видео дня

В среду, 19 марта, осадки в виде мокрого снега вероятны в центральной части Украины. На остальной территории ожидается преимущественно сухая погода и даже вероятны солнечные прояснения. Температура повысится на градус-два, +1°...+8°.

С середины недели, 20 марта, погода в Украине начнет улучшаться. Осадки уйдут прочь и солнца станет больше. Температура повысится до +4°...10°, местами на юге и западе будет до +11°.

Перед выходными, 21 марта, температура в Украине повысится еще немного - до +8°...+13°. Без осадков.

На выходных, 22 и 23 марта, в Украине продолжится сухая погода с небольшими колебаниями температуры.

Вас также могут заинтересовать новости: