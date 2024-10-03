В большинстве областей до конца недели температура уже снизится до +14°...+20°, однако кое-где еще сохранится летнее тепло.

До конца текущей недели в Украине ожидается довольно теплая погода, на востоке и юге будет разогревать до +23°...+28°. Местами будут дожди и даже будут грозы. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича.

Погода 3 октября

В четверг, по его данным, температура воздуха в западных регионах днем будет +16...+21 °С, а на остальной территории страны столбики термометров покажут +22...+27 °С.

Погода 4 октября

В пятницу, по прогнозу синоптика, на большей части территории страны сохранится сухая и аномально теплая погода. Лишь в западных областях утром и днем местами пройдут дожди, а также возможны туманы. Температура воздуха ночью +8...+14 °С, днем +22...+27 °С, в западной части ожидается +14...+19 °С.

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Погода 5 октября

В субботу, по прогнозу Кибальчича, ночью в западных областях, а днем также местами в южных, центральных и северных регионах пройдут дожди, местами с грозами. На Левобережье сохранится погода без существенных осадков. Температура воздуха ночью +11...+16 °С, днем +17...+22 °С, на юго-востоке, в Крыму и в Приазовье разогреет до летних +23...+28 °С.

Погода 6 октября

"В воскресенье, 6 октября, неустойчивая погода с дождями ожидается в большинстве областей страны, кроме восточной и западной части. Местами возможны грозы и шквалистое усиление ветра", - прогнозирует синоптик.

Температура воздуха ночью составит +12...+17 °С, днем +15...+20 °С, а в юго-восточной половине и Крыму будет +23...+28 °С.

Погода в Киеве - прогноз синоптика

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что 5-6 октября с юго-запада в столицу придет циклон, который принесет дожди.

Сегодня же в столице будет сухо и тепло - до +22 градусов. Ветер южный, небольшой, но к вечеру станет порывистым.

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