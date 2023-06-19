В ближайшие дни в Украине будет периодически дождливо и ожидаются колебания температуры.

В ближайшую неделю в Украине ожидается неустойчивая погода с периодическими кратковременными дождями и колебаниями температуры воздуха. Кое-где столбики термометров будут подниматься выше +30°. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальич, передает meteoprog.

Он пояснил, что в начале третьей декады июня погодные условия в нашей стране будут определяться преимущественно полем пониженного атмосферного давления и малоподвижными атмосферными фронтами. По этой причине периодически ожидаются небольшие, кое-где умеренные дожди. Самые интенсивные дожди, по словам синоптика, пройдут в западной части Украины.

"Температурный фон в стране окажется близким к норме, в отдельные дни выше нормы на 2-4 °с", - прогнозирует Кибальчич.

Погода 19 июня-прогноз на сегодня

В понедельник, по данным Кибальича, дожди с грозами пройдут в западных областях, на юге Одесской области и в Крыму. На остальной территории страны будет преимущественно без осадков. Температура воздуха составит днем +24...+29 °С.

Погода 20 июня

Во вторник ночью будет без существенных осадков, а днем в западных и северных областях ожидаются кратковременные дожди с грозами, в отдельных пунктах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер ожидается переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +13. ..+18 °С, а днем воздух будет прогреваться до +26...+31°С.

Погода 21 июня

В среду, 21 июня, на большей части территории Украины ожидается неустойчивая погода. Пройдут дожди, в центральных областях - значительные.

"Местами грозы, град и шквалистое усиление ветра до 17-22 м/с", - предупреждает синоптик.

В западной части Украины будет без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +13...+18 °С, днем +23...+28 °С.

На сегодня, 19 июня, во многих областях Украины объявлено штормовое предупреждение.

По данным Укргидрометцентра, в западных, Винницкой, Одесской и Житомирской областях ожидаются грозы. Также в отдельных районах Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Винницкой и Одесской областей ожидается град и шквалы 15-20 м/с.

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