Уже ближайшей ночью по всей Украине ожидается мокрый снег.

Во вторник над Украиной будут противостоять атмосферные фронты, из-за этого погода в стране ухудшится. Ожидается сильный ветер и осадки.

Об этом в Facebook предупредила синоптик Наталья Диденко.

"Из-за противостояния фронтов, циклоничности с одной стороны и антициклона с другой - в Украине завтра усилится северо-западный ветер, местами возможно до штормовых порывов", - отметила она.

По данным синоптика, уже ближайшей ночью мокрый снег будет идти повсюду. Однако днем атмосферные фронты сдвинутся в восточном направлении, поэтому северные области и большинство западных (кроме Карпат), а также значительной части центральных областей (кроме Полтавщины и Днепропетровщины) лишатся осадков.

"А вот завтра днем на востоке, юге, на Полтавщине и в Днепре с районами будет выпадать мокрый снег и дождь - еще будут развлекаться атмосферные фронты", - говорит синоптик.

Читайте такжеДо +11° и периодические дожди: в Украину мчится оттепель (карта)

По ее прогнозу, температура воздуха в большинстве областей будет колебаться около нуля, в южной части ожидается +2...+7 градусов.

Напомним, на сегодня в западных областях Украины объявлено штормовое предупреждение.

Вас также могут заинтересовать новости: