На сегодня, 7 февраля, в западных областях Украины объявлено штормовое предупреждение.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"7 февраля в западных областях порывы ветра 15-20 м/с; в Карпатах 25-30 м/с, метель; в Карпатах и на Закарпатье значительный снег и мокрый снег", - говорится в предупреждении.
I уровень опасности объявлен в таких областях:
- Волынская;
- Ривненская;
- Львовская;
- Тернопольская;
- Хмельницкая;
- Закарпатская;
- Ивано-Франковская;
- Черновицкая.
Погода в Украине сегодня
В Киеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью 0°, днем +3°, дождь со снегом.
Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью 0°, днем +3°, дождь со снегом.
В Луцке - небольшая облачность, ночью 0°, днем +4°, небольшой дождь.
В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью -1°, днем +2°, небольшой дождь.
В Тернополе 7 февраля ночью будет +1°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, дождь со снегом.
В Хмельницком сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +2°, дождь со снегом.
В Ивано-Франковске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +5°, дождь со снегом.
В Ужгороде столбики термометров покажут +3°...+4°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +2°, днем +7°, дождь.
В Виннице сегодня будет -2°...+3°, пасмурно, сплошная облачность, дождь со снегом.
В Житомире в понедельник будет ночью +1°, днем +4°, небольшая облачность, дождь со снегом.
В Черкассах сегодня будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +3°.
В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +5°, облачно с прояснениями.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -2°...+3°.
В Одессе 7 февраля - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +7°.
В Херсоне в понедельник ночью +2°, днем +8°, облачно с прояснениями.
В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +7°.
В Запорожье температура ночью -1°, днем +4°, облачно с прояснениями.
В Сумах сегодня температура воздуха составит -2°...+2°, пасмурно, сплошная облачность, дождь со снегом.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +2°.
В Днепре температура ночью будет -2°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность.
В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, -1°...+6°.
В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +3°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +3°.