В Украину возвращается жара. Уже завтра, 27 июля, максимальная температура воздуха составит +28...+33 градуса.
Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, +37...+ 39 градусов не будет, однако "+30...+33 также испекут людей, траву и деревья".
В ближайшие дни, по словам Натальи Диденко, ожидается много дождей.
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"Вода небесная завтра будет литься на западные области Украины. Кратковременные дожди и грозы охватят весь запад, коснутся Винницкой и Житомирской областей", - рассказала она.
В Киеве 27 июля предполагается около +30 градусов. Дождь маловероятен.
"В течение недели самыми жаркими обещают быть юг и восток Украины, а также Днепр с районами, свежий воздух будет в западных областях", - предупредила синоптик.
Погода в Украине 26 июля
В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха днем до +29°.
Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +18°, днем +26°, небольшой дождь.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +18°, днем +28°.
В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +29°, ливень.
В Тернополе 26 июля ночью будет +16°, днем +27°, небольшая облачность.
В Хмельницком сегодня будет немного облачно, ночью +18°, днем +27°.
В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +28°.
В Черновцах в понедельник - переменная облачность, ночью +17°, днем +30°.
В Виннице сегодня будет +17°...+27°, почти безоблачно.
В Житомире в понедельник будет ночью +18°, днем +27°, небольшая облачность.
В Черкассах сегодня будет почти безоблачно, ночью +19°, днем +28°.
В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +29°, небольшая облачность.
В Полтаве сегодня температура воздуха +18°...+29°, почти безоблачно.
В Одессе 26 июля - ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +31°.
В Херсоне в понедельник ночью +18°, днем +32°, почти безоблачно.
В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +32°.
В Запорожье сегодня температура ночью +18°, днем +31°, почти безоблачно.
В Сумах сегодня температура воздуха составит +17°...+27°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +29°.
В Днепре температура ночью будет +17°, днем +31°, почти безоблачно.
В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +18°...+28°.
В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +30°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +31°.