Уже завтра в Украине ожидается до +33 градусов.

В Украину возвращается жара. Уже завтра, 27 июля, максимальная температура воздуха составит +28...+33 градуса.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, +37...+ 39 градусов не будет, однако "+30...+33 также испекут людей, траву и деревья".

В ближайшие дни, по словам Натальи Диденко, ожидается много дождей.

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"Вода небесная завтра будет литься на западные области Украины. Кратковременные дожди и грозы охватят весь запад, коснутся Винницкой и Житомирской областей", - рассказала она.

В Киеве 27 июля предполагается около +30 градусов. Дождь маловероятен.

"В течение недели самыми жаркими обещают быть юг и восток Украины, а также Днепр с районами, свежий воздух будет в западных областях", - предупредила синоптик.

Погода в Украине 26 июля

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха днем до +29°.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +18°, днем +26°, небольшой дождь.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +18°, днем +28°.

В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +29°, ливень.

В Тернополе 26 июля ночью будет +16°, днем +27°, небольшая облачность.

В Хмельницком сегодня будет немного облачно, ночью +18°, днем +27°.

В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +28°.

В Черновцах в понедельник - переменная облачность, ночью +17°, днем +30°.

В Виннице сегодня будет +17°...+27°, почти безоблачно.

В Житомире в понедельник будет ночью +18°, днем +27°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет почти безоблачно, ночью +19°, днем +28°.

В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +29°, небольшая облачность.

В Полтаве сегодня температура воздуха +18°...+29°, почти безоблачно.

В Одессе 26 июля - ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +31°.

В Херсоне в понедельник ночью +18°, днем +32°, почти безоблачно.

В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +32°.

В Запорожье сегодня температура ночью +18°, днем +31°, почти безоблачно.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +17°...+27°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +29°.

В Днепре температура ночью будет +17°, днем +31°, почти безоблачно.

В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +18°...+28°.

В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +30°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +31°.

Автор: Екатерина Лиманская