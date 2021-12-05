Из-за ухудшения погодных условий на дорогах может нарушиться движение транспорта, отметили спасатели.

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Киеве и Киевской области, а также в западных и северных областях.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в своем Telegram-канале.

"6 декабря в Киеве и Киевской области, в западных и северных областях налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении.

Читайте такжеСнегопады накроют часть Украины: где будут осадки (карта)Также 6 декабря ночью и утром в южных и центральных областях туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый).

ГСЧС напоминает, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц и призывает водителей быть внимательными и осторожными.

Ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института, кандидат географических наук Вера Балабух говорила, что нынешняя зима в Украине будет теплее, чем обычно, и с дефицитом осадков.

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Автор: Екатерина Гирнык