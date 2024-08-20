В ближайшее время градусы все еще будут кусаться.

В Украину пришла очередная волна сильной жары и сегодня и завтра ждать ее ослабления не стоит. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

"В ближайшее время градусы будут кусаться", - говорит синоптик. В частности, 20 августа, по ее данным, днем будет +30...+35 градусов, местами разогреет до +35...+37.

В то же время Диденко назвала точную дату, когда в Украину придет некоторое похолодание.

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"22-го августа ожидается ослабление жары на западе, севере и в Винницкой области", - сообщила эксперт по погоде.

По ее данным, юг и восток Украины и в дальнейшем будут находиться среди +33...+37 градусов.

Новая волна жары в Украине - что известно

Период с 17 по 21 августа станет пиковым для новой волны жары. Об этом сообщила Наталья Птуха, пресс-секретарь Украинского гидрометеорологического центра.

По ее словам, на юге Украины температура воздуха будет примерно +35°C, а в некоторых местах может подниматься до +37°C. В западных и северных регионах, включая Киевскую область, прогнозируется немного более прохладная погода. Пик жары, по ее прогнозам, продлится с 17 по 21 августа, после чего в западных и северных областях ожидается некоторое облегчение.

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