Сегодня почти по всей Украине пройдут сильные и обильные дожди.

В Украине совсем скоро температура упадет до заморозков. Они вероятны уже в ближайшие две ночи. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"19-го апреля в западных областях ночью вероятны заморозки! 20-го апреля в большинстве областей Украины (кроме юга) вероятные заморозки!" - уточнила синоптик.

Сегодня же, по ее данным, в Украине ожидаются обильные сильные дожди. Сухо будет только на востоке и юго-востоке. "Очень, очень подумайте, стоит ли так срочно куда-то выезжать на машине", - советует синоптик. В Карпатах, по ее данным, будет идти снег.

Видео дня

На западе, севере, в Винницкой и Черкасской обалстях, по ее словам, будет холодяка, только +6...+11 градусов.

Непогода в Украине

Как и прогнозирует Наталка Диденко, сегодня в Карпатах идет снег. Спасатели Черногорского горного поисково-спасательного пуста опубликовали фото с вершины, на которых уже видны снежные заносы. По их данным, на горе Поп Иван сегодня облачно, снег, ветер восточный 12 м/с, а температура воздуха упала до -6°С.

Также в пяти областях Украины на сегодня объявили повышенный уровень опасности. Речь идет о Винницкой, Киевской, Черниговской, Житомирской и Черкасской областях. Здесь, по прогнозу Укргидрометцентра, ожидаются значительные дожди.

Вас также могут заинтересовать новости: