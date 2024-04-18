Сегодня на высокогорье держится мороз.

В Карпаты вернулась зима. На высокогорье сегодня мороз и снег. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"По состоянию на 9:00 18 апреля на горе Поп Иван облачно, снег, ветер восточный 12 м/с, температура воздуха -6°С", - говорится в сообщении.

Спасатели также опубликовали несколько фото с вершины, на которых видно снежные заносы и метель, которая продолжается.

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Непогода в Украине - прогноз на 18 апреля

Как сообщал Погода УНИАН, на сегодня в Украине объявили повышенный уровень опасности из-за осадков.

По данным синоптиков Укргидрометцентра, сегодня в Винницкой, Киевской, Черниговской, Житомирской и Черкасской областях ожидаются значительные дожди.

В целом сегодня в Украине будут сильные температурные контрасты и дожди.

На западе ожидаются дожди и ливни, а столбики термометров покажут +8°...+11°. Также дожди и ливни ожидаются на севере Украины, где днем ожидается около +8°, только на Сумщине воздух прогреется до +18°. На востоке Украины будет +21°...+23°, в Луганской области - до +29°, небольшие дожди. В центральной части ожидается +15°...+22°, дожди и грозы, только в Винницкой области температура не поднимется выше +11°. На юге также местами пройдут дожди, местами будут грозы, а температура в течение дня ожидается в пределах +16°...+24°.

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