Периодически в Украине будут дожди и грозы, однако на температуру они существенно не повлияют.

На выходных в Украину вернется жара, хотя периодически будет дождить. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Натальи Диденко.

1 июля, по ее данным, грозовые дожди ожидаются в западных областях, локально на Черниговщине и Луганщине. На остальной территории сохранится сухая и солнечная погода.

Днем в субботу будет +24...+29 градусов, на западе чуть свежее, +22...+27 градусов.

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В воскресенье, 2 июня, грозовые дожди ожидаются в западных, северных и местами в центральных областях. На остальной территории - без осадков.

Днем температура будет подниматься до +25...+30 градусов, лишь на западе будет чуть свежее, +24...+28 градусов.

"В Киеве 1 июля без осадков, 2 июля кратковременный дождь с грозой. Днем выходными +28 градусов", - рассказала синоптик о погоде в столице.

Штормовое предупреждение в Украине

На сегодня в большинстве областей Украины объявили штормовое предупреждение. По данным Укргидрометцентра, ожидаются грозы.

"Во второй половине дня 30 июня в Украине грозы", - говорится в предупреждении. Синоптики уточняют, что непогода минует западные области. Объявлен I уровень опасности, желтый.

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