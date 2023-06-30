На выходных в Украину вернется жара, хотя периодически будет дождить. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Натальи Диденко.
1 июля, по ее данным, грозовые дожди ожидаются в западных областях, локально на Черниговщине и Луганщине. На остальной территории сохранится сухая и солнечная погода.
Днем в субботу будет +24...+29 градусов, на западе чуть свежее, +22...+27 градусов.
В воскресенье, 2 июня, грозовые дожди ожидаются в западных, северных и местами в центральных областях. На остальной территории - без осадков.
Днем температура будет подниматься до +25...+30 градусов, лишь на западе будет чуть свежее, +24...+28 градусов.
"В Киеве 1 июля без осадков, 2 июля кратковременный дождь с грозой. Днем выходными +28 градусов", - рассказала синоптик о погоде в столице.
Штормовое предупреждение в Украине
На сегодня в большинстве областей Украины объявили штормовое предупреждение. По данным Укргидрометцентра, ожидаются грозы.
"Во второй половине дня 30 июня в Украине грозы", - говорится в предупреждении. Синоптики уточняют, что непогода минует западные области. Объявлен I уровень опасности, желтый.