Температура повысится по всей стране, местами будет дождить.

На выходных, 1 и 2 июля, в Украину вернется жара. Во многих областях температура поднимется до +28°...+30°, лишь на северо-западе будет свежее, +23°...+26°. В субботу небольшие дожди ожидаются на западе, востоке и в некоторых южных областях, а в воскресенье осадки с грозами распространятся по всей стране, за исключением южной части. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью +17°, днем +27°. В воскресенье ночью ожидается +18°, а днем +28°, небольшая облачность, легкий дождь.

Во Львове в субботу ночью +15°, днем +23°, небольшая облачность, легкий дождь. В воскресенье ночью +15°, днем +23°, небольшая облачность, гроза.

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В Луцке в субботу ночью +14°, днем +23°, небольшая облачность, легкий дождь. В воскресенье - небольшая облачность, ночью +15°, днем +23°, ливень.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха +14°...+26°, небольшой дождь. В воскресенье температура будет +16°...+29°, небольшая облачность.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +27°, легкий дождь. В воскресенье - небольшая облачность, +20°...+27°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +15°, днем +26°, небольшая облачность, легкий дождь. В воскресенье столбики термометров покажут +17°...+29°, небольшая облачность, гроза.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +27°, небольшой дождь. В воскресенье температура составит +19°...+28°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Симферополе в субботу - практически безоблачно, +16°...+25°. В воскресенье - небольшая облачность, +15°...+28°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает практически безоблачная погода, температура ночью +17°, днем +28°. В воскресенье ночью ожидается +16°, днем +28°, небольшая облачность и легкий дождь.

В Краматорске в субботу будет небольшая облачность, легкий дождь. Температура ночью +15°, днем +26°. В воскресенье будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +29°, легкий дождь.

В Северодонецке завтра будет небольшая облачность и легкий дождь, температура ночью +15°, днем +25°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура составит +16°, днем +29°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем до +22°. В воскресенье ночью температура составит +10°, днем столбики термометров покажут +22°, небольшая облачность, возможен дождь с грозой.

В Моршине на Львовщине в субботу будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +26°. В воскресенье - небольшая облачность, ливень. Температура составит +15° ночью и днем +23°.

В Трускавце в субботу будет облачно с прояснениями, температура до +24°. В воскресенье - небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура +14°...+23°.

В Сваляве завтра ожидается небольшая облачность, до +24°. В воскресенье - небольшая облачность, возможен дождь с грозой, +14°...+23°.

В Затоке в субботу - небольшая облачность, ночью +19°, днем +29°. В воскресенье - практически безоблачно, температура +21°...+28°.

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